United Natural Foods präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

United Natural Foods hat am 02.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das United Natural Foods ein Ergebnis je Aktie von -0,350 USD vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,39 Prozent auf 7,84 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,87 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at