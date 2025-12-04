|
04.12.2025 06:31:29
United Natural Foods präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
United Natural Foods hat am 02.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das United Natural Foods ein Ergebnis je Aktie von -0,350 USD vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,39 Prozent auf 7,84 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,87 Milliarden USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.