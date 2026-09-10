United Natural Foods präsentierte Quartalsergebnisse

United Natural Foods stellte am 08.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,430 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,64 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 0,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,34 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei United Natural Foods ein Gewinn pro Aktie von -1,950 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat United Natural Foods im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 31,15 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 31,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at