United Palm Oil Industry vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

United Palm Oil Industry hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 THB erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 518,1 Millionen THB umgesetzt, gegenüber 514,7 Millionen THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at