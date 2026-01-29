United Parcel Service: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

United Parcel Service hat sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 2,93 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,82 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 34,13 Milliarden CAD in den Büchern – ein Minus von 3,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Parcel Service 35,30 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 9,17 CAD beziffert. Im Vorjahr waren 9,25 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 123,89 Milliarden CAD in den Büchern – ein Minus von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem United Parcel Service 124,52 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

