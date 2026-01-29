29.01.2026 06:31:29

United Parcel Service: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

United Parcel Service äußerte sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite hat United Parcel Service im vergangenen Quartal 132,06 Milliarden BRL verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Parcel Service 147,36 Milliarden BRL umsetzen können.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 495,33 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahr waren 490,00 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Es ist ein Fehler aufgetreten!

