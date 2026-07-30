United Parcel Service hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

United Parcel Service präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Parcel Service in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,05 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 115,39 Milliarden BRL im Vergleich zu 120,25 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at