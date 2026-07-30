United Parcel Service informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

United Parcel Service präsentierte in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,51 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat United Parcel Service 22,83 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at