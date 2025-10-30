United Parcel Service präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

United Parcel Service hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat United Parcel Service 116,68 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 123,20 Milliarden BRL umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at