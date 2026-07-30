United Parcel Service präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

United Parcel Service veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,09 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,59 Prozent auf 31,61 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,38 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at