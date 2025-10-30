United Parcel Service stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

United Parcel Service hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

United Parcel Service hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,13 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,46 CAD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Parcel Service in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,66 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 29,50 Milliarden CAD im Vergleich zu 30,30 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at