United Parcel Service verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

United Parcel Service hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

United Parcel Service hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,80 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,60 Prozent auf 21,42 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte United Parcel Service 22,22 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at