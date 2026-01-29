United Parcel Service vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

United Parcel Service äußerte sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,10 USD, nach 2,02 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,03 Prozent auf 24,48 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25,24 Milliarden USD gelegen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 6,56 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,75 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 88,66 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 90,89 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at