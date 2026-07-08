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WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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08.07.2026 14:14:01
United Parcel Service vs. FedEx: What Their Revenue Trends Tell Investors
United Parcel Service (NYSE:UPS) primarily generates revenue by offering time-definite package delivery, international logistics, and specialized supply chain services to clients worldwide.In the first half of 2026, it announced plans to close additional distribution centers while reporting a 4% net income margin for the quarter ended March 31, 2026.FedEx (NYSE:FDX) primarily earns revenue by providing rapid package shipping, heavy cargo transport, and integrated supply chain management services across international borders.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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