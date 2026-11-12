United Plantations Bhd: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

United Plantations Bhd gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,47 MYR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Plantations Bhd 0,330 MYR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 677,1 Millionen MYR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 722,2 Millionen MYR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at