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24.04.2026 06:31:29
United Plantations Bhd gewährte Anlegern Blick in die Bücher
United Plantations Bhd hat am 22.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Mit einem EPS von 0,26 MYR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als United Plantations Bhd mit 0,260 MYR je Aktie genauso viel verdiente.
Der Umsatz lag bei 640,6 Millionen MYR – das entspricht einem Zuwachs von 23,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 517,6 Millionen MYR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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