United Plantations Bhd hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

United Plantations Bhd hat am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 MYR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 641,8 Millionen MYR – ein Plus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Plantations Bhd 638,4 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at