United Plantations Bhd legte Quartalsergebnis vor

United Plantations Bhd hat am 23.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,34 MYR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Plantations Bhd 0,290 MYR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 681,1 Millionen MYR – ein Plus von 8,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Plantations Bhd 627,3 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,33 MYR. Im letzten Jahr hatte United Plantations Bhd einen Gewinn von 1,15 MYR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat United Plantations Bhd im vergangenen Geschäftsjahr 2,51 Milliarden MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Plantations Bhd 2,20 Milliarden MYR umsetzen können.

