14.11.2025 06:31:28
United Plantations Bhd: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
United Plantations Bhd hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,350 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 677,1 Millionen MYR umgesetzt, gegenüber 547,7 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum.
