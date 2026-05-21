United Polyfab Gujarat: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

United Polyfab Gujarat präsentierte am 19.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,170 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Polyfab Gujarat in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,72 Milliarden INR im Vergleich zu 1,53 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,07 INR beziffert, während im Vorjahr 0,770 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 6,82 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6,02 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at