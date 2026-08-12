United Polyfab Gujarat veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

United Polyfab Gujarat gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,260 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat United Polyfab Gujarat im vergangenen Quartal 1,80 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Polyfab Gujarat 1,46 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at