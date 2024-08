United Projects Company For Aviation Services (KSCC) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

United Projects Company For Aviation Services (KSCC) hat am 11.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Projects Company For Aviation Services (KSCC) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,2 Millionen KWD im Vergleich zu 2,5 Millionen KWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at