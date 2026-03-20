United Projects Company For Aviation Services (KSCC) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

United Projects Company For Aviation Services (KSCC) lud am 18.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 87,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,0 Millionen KWD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,3 Millionen KWD.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 56,01 Prozent auf 8,57 Millionen KWD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 3,77 Millionen KWD gelegen.

Redaktion finanzen.at