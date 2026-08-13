United Real Estate Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher

United Real Estate Company lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Real Estate Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26,2 Millionen KWD im Vergleich zu 25,4 Millionen KWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at