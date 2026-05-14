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14.05.2026 06:31:29
United Real Estate Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
United Real Estate Company präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal hat United Real Estate Company 23,3 Millionen KWD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 23,7 Millionen KWD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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