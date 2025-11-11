|
11.11.2025 06:31:28
United Real Estate Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
United Real Estate Company hat am 09.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,65 Prozent auf 26,1 Millionen KWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,6 Millionen KWD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
