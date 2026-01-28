United Rentals Aktie
WKN: 911443 / ISIN: US9113631090
|
28.01.2026 22:54:49
United Rentals Inc. Profit Falls In Q4
(RTTNews) - United Rentals Inc. (URI) announced earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $653 million, or $10.27 per share. This compares with $689 million, or $10.47 per share, last year.
Excluding items, United Rentals Inc. reported adjusted earnings of $11.09 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.7% to $4.20 billion from $4.09 billion last year.
United Rentals Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $653 Mln. vs. $689 Mln. last year. -EPS: $10.27 vs. $10.47 last year. -Revenue: $4.20 Bln vs. $4.09 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Rentals Inc.
|
29.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
29.01.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
29.01.26
|Verluste in New York: S&P 500 zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
27.01.26
|S&P 500-Wert United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Rentals-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.01.26
|Ausblick: United Rentals legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
20.01.26
|S&P 500-Titel United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Rentals von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
13.01.26
|S&P 500-Papier United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Rentals von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu United Rentals Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|United Rentals Inc.
|654,20
|0,52%