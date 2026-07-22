United Rentals Inc. Reveals Advance In Q2 Income

(RTTNews) - United Rentals Inc. (URI) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $753 million, or $12.03 per share. This compares with $622 million, or $9.59 per share, last year.

Excluding items, United Rentals Inc. reported adjusted earnings of $12.76 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 11.8% to $4.410 billion from $3.943 billion last year.

United Rentals Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $753 Mln. vs. $622 Mln. last year. -EPS: $12.03 vs. $9.59 last year. -Revenue: $4.410 Bln vs. $3.943 Bln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 17.5 B To $ 17.8 B