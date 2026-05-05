Comes Aktie

Comes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: PLCOMES00020

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 20:00:00

United Rentals Is Executing Flawlessly, but Rich Valuation Puts the Spotlight on What Comes Next

Discover how United Rentals (NYSE: URI), a leading equipment‑rental consolidator, is turning scale, disciplined capital allocation, and rising free cash flow into long‑term potential, and why valuation now sits at the center of the debate. Watch the video below for the full discussion.*This video was published on April 24, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu United Rentals Inc.

mehr Nachrichten