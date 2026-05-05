Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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05.05.2026 20:00:00
United Rentals Is Executing Flawlessly, but Rich Valuation Puts the Spotlight on What Comes Next
Discover how United Rentals (NYSE: URI), a leading equipment‑rental consolidator, is turning scale, disciplined capital allocation, and rising free cash flow into long‑term potential, and why valuation now sits at the center of the debate. Watch the video below for the full discussion.*This video was published on April 24, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu United Rentals Inc.
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05.05.26
|S&P 500-Papier United Rentals-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Rentals von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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28.04.26
|S&P 500-Titel United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Rentals-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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23.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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23.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
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23.04.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
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23.04.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
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21.04.26
|S&P 500-Papier United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Rentals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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21.04.26
|Ausblick: United Rentals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)