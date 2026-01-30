30.01.2026 06:31:29

United Rentals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

United Rentals präsentierte in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,27 USD. Im Vorjahresviertel hatte United Rentals 10,47 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Rentals in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,21 Milliarden USD im Vergleich zu 4,10 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 38,61 USD beziffert. Im Vorjahr hatte United Rentals 38,69 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 16,10 Milliarden USD – ein Plus von 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem United Rentals 15,35 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

