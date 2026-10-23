United Rentals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

United Rentals gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 14,77 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Rentals 10,91 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 4,89 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,23 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at