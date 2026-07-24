United Rentals präsentierte Quartalsergebnisse

United Rentals hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 12,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,59 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 4,41 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Rentals 3,94 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at