United Rentals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

United Rentals präsentierte am 22.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,43 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,99 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at