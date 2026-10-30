United Security Bancshares: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

United Security Bancshares hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 16,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at