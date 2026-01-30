|
United Security Bancshares gewährte Anlegern Blick in die Bücher
United Security Bancshares hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Security Bancshares im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 15,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,00 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 62,99 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 61,61 Millionen USD in den Büchern standen.
