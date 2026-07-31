United Security Bancshares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

United Security Bancshares hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

United Security Bancshares hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,85 Prozent auf 16,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at