United Spirits legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

United Spirits hat am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 6,52 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Spirits noch ein Gewinn pro Aktie von 5,87 INR in den Büchern gestanden.

United Spirits hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,08 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 5,13 INR sowie einem Umsatz von 27,13 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at