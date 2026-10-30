United Spirits legte Quartalsergebnis vor

United Spirits hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,03 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,53 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 32,64 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,73 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at