United Spirits vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

United Spirits hat sich am 20.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,88 INR gegenüber 4,72 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat United Spirits mit einem Umsatz von insgesamt 36,94 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 7,60 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at