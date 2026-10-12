TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
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12.10.2026 08:32:16
United States: TotalEnergies Expands its Joint Venture with KKR with the Addition of a 700 MW Renewables Portfolio
Paris, October 12, 2026 – TotalEnergies and KKR, a leading global investment firm, today announced the signing of an agreement to add 700 MW to the 50/50 Joint-Venture (JV) they created in the U.S. in 2025, which currently holds 1.4 GW.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
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