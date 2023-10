United States: TotalEnergies signs a new long-term solar power supply agreement with Saint-Gobain

Download the Press Release (PDF) Paris/Houston, October 2, 2023 – TotalEnergies has signed a new 15-year renewable Power Purchase Agreement (PPA) with Saint-Gobain. This is the second long-term solar power supply agreement designed to help decarbonize the power consumption of the building materials company’s 125 industrial sites in North America. Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A. Zum vollständigen Artikel