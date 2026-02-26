TotalEnergies Aktie

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

26.02.2026 21:07:19

United States: TotalEnergies Signs Agreement to Export 2 Mtpa of LNG for 20 years from the Alaska LNG Project

Download the Press ReleaseParis, February 26, 2026 – TotalEnergies has signed today a preliminary agreement (Letter of Intent) with Glenfarne, the lead developer of the Alaska LNG project, for the long-term offtake of 2 million tons per year (Mtpa) of liquefied natural gas (LNG) over 20 years, subject to the project’s final investment decision.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
