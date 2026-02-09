TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
09.02.2026 09:11:37
United States: TotalEnergies to Provide 1 GW of Solar Capacity to Power Google’s Data Centers in Texas for 15 Years
Nachrichten zu TotalEnergies
Analysen zu TotalEnergies
|26.01.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|20.01.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
