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13.08.2026 06:31:29
United States Antimony gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
United States Antimony hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,69 Prozent auf 7,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte United States Antimony 10,5 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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