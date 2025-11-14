United States Antimony veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

United States Antimony präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

United States Antimony hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat United States Antimony mit einem Umsatz von insgesamt 8,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 259,50 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at