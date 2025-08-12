United States Cellular: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

United States Cellular hat am 11.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 USD, nach 0,190 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,19 Prozent auf 916,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 927,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at