United States Cellular: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

United States Cellular hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 2,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United States Cellular noch ein Gewinn pro Aktie von -0,920 USD in den Büchern gestanden.

United States Cellular hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47,1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 94,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 922,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at