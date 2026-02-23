United States Cellular: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

United States Cellular hat am 20.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 93,79 Prozent auf 60,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 971,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,33 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,450 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 95,68 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 162,96 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,77 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at