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09.11.2026 06:31:29
United States Cellular: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
United States Cellular präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,77 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 53,9 Millionen USD gegenüber 47,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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