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11.05.2026 06:31:29
United States Cellular stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
United States Cellular präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Es stand ein EPS von 2,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United States Cellular noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 94,16 Prozent zurück. Hier wurden 52,0 Millionen USD gegenüber 891,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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