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11.05.2026 06:31:29
United stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
United veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,44 CAD gegenüber 1,96 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 179,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 104,2 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 37,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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